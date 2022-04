NED Mon p'tit cahier La première année de mon bébé

Assurer et profiter de la première année de votre bébé, c'est possible ! La collection de cahiers parentalité soutenue par Agathe Lecaron, de l'émission Les Maternelles, revue avec une nouvelle charte graphique. Retour de la maternité, allaitement ou biberon, sevrage, alimentation, sommeil, premiers jouets, premières dents, premier sourire, premiers pas... De sa naissance à ses 12 mois, votre bébé grandit à vitesse grand V, et il n'est pas question de vous priver de ces magnifi ques moments. Un environnement 100 % sain et sécurisé, des besoins 100 % comblés... Bébé et parents épanouis, c'est garanti ! Avec Mon p'tit cahier la 1re année de mon bébé : Faites connaissance avec votre bébé et découvrez votre rôle de parent : comprenez ses besoins, décryptez ses pleurs, apportez les soins quotidiens nécessaires à son bien-être. Tutos et to-do lists à l'appui ! Adoptez les bons réflexes pour soigner les inévitables petits maux : poussée dentaire, érythème fessier, coliques et régurgitation... 5 programmes à appliquer sans modération ! Créez un environnement 100 % sécurité et sérénité : chambre, salle de bains, escaliers, équipement, substances nocives... les règles à respecter pour offrir un environnement adapté, le tout sans anxiété pour les parents comme pour le bébé. Accompagnez son éveil sensoriel et psychomoteur : le calendrier des étapes du développement moteur de votre enfant, les jouets et le matériel de puériculture qui aident à son éveil, les grandes étapes du langage, les bons comportements à adopter pour le stimuler et partager un maximum avec lui.