Grand carré Compagnons de toujours

Les compagnons sont des personnages essentiels des films d'animation Disney et Pixar. Cendrillon ne pourrait pas coudre une belle robe sans l'aide de Gus et Jaq ; Elsa et Anna ne seraient pas aussi fortes sans Olaf ; on ne rirait pas autant sans Mushu... Retrouvez les compagnons les plus fidèles des héros dans 45 coloriages inédits.