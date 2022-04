Sanctuaires

Ouvrage photographique et didactique sur la conservation des espèces sauvages menacées Un ouvrage pensé comme un voyage autour du monde à la découverte de la faune sauvage au coeur des parcs zoologiques français, suisses et belges. Un album engagé en faveur des espèces sauvages menacées d'extinction. Un hommage à ceux qui participent à la sauvegarde de la biodiversité dans les zoos et dans le milieu naturel. Un reportage photo inédit dans les parcs zoologiques d'aujourd'hui et de demain.