100 ORDONNANCES NATURELLES POUR 100 MALADIES COURANTES Cette édition remaniée et augmentée est un guide médical, présenté sous la forme d'un répertoire qui associe toute la panoplie des médecines naturelles à notre disposition. Ce livre est un trésor d'explications pratiques et de conseils donnés par Jean-Pierre Willem, un médecin qui possède un long parcours médical pratique. Il se réfère à une médecine globale et humaniste avec une prise en charge totalement individualisée associant les dernières découvertes thérapeutiques. Cet ouvrage décline pour chaque maladie : - Les symptômes pour bien la reconnaitre. - Les causes pour éviter la récidive. - Les traitements allopathiques classiques et leurs inconvénients. - Les traitements naturels (phyto-aromathérapie, homéopathie, gemmothérapie, oligothérapie, nutrithérapie...) - Les conseils et les conditions optimales de leur approche. Chacun pourra alors choisir la pratique qui lui convient le mieux. - Les examens complémentaires à effectuer pour préciser le diagnostic. L'originalité de ce livre est de traiter des pathologies qui ne sont traitées nulle part. Beaucoup d'entre elles sont contemporaines et souvent peu accessibles à la médecine officielle (maladies auto-immunes, maladies neurodégénératives, endométriose et autres maladies lourdes...). Fruit de recherches et d'une très longue expérience, cet ouvrage de référence vous aidera à vous prendre en charge pour que vous puissiez devenir acteur de votre guérison.