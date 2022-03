A la découverte de l'aromathérapie énergétique chinoise

Médecine traditionnelle chinoise, huiles essentielles et points d'acupuncture : le trio gagnant pour une santé optimale ! Ce livre va vous permettre d'apprendre comment améliorer une grande partie de vos maux avec des solutions simples, efficaces et naturelles selon les principes de l'aromathérapie énergétique chinoise. En MTC, le travail est basé sur les points d'acupuncture situés sur un réseau de méridiens. Chaque point d'acupuncture, dont les actions ont fait leurs preuves depuis des millénaires, est un déclencheur d'informations pour notre système énergétique. L'huile essentielle est, quant à elle, un messager chimique complexe et puissant. Il ne fallait qu'un pas pour relier ces deux systèmes hautement performants et associer leurs synergies afin d'apporter au corps, à un organe, à une fonction, à tout notre système physique, énergétique ou émotionnel des informations grâce au régulateur que sera le choix de l'huile adaptée à la personne. Ce choix de plante ou de fleur, deviendra évidemment son huile, son remède, sa solution. Il s'agit de réharmoniser le corps dans son ensemble pour l'aider à revenir à son point de juste équilibre, afin de prévenir ou lever les blocages physiques, énergétiques ou émotionnels. Force et réussite des remèdes à base de plantes. Plus particulièrement ceux avec les huiles essentielles qui sont de véritables trésors concentrant la quintessence et le pouvoir absolu du végétal. Cette énergie chimique extraordinaire et naturelle a une action quasi immédiate sur l'individu. Grâce aux éléments du livre, vous pourrez comprendre votre bilan énergétique et faire le choix de la plante idéale, sous la forme d'une huile essentielle, que vous apposerez sur le bon point d'acupuncture.