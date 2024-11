Nos corps invisibles

Un texte bouleversant qui dénonce l’horreur des thérapies de conversion : un cri du cœur qui appelle à être qui l’on est.

J’avais opté pour l’invisibilité. Jean, sweat ou pull de couleur neutre, baskets, cheveux courts, pas de maquillage, pas de bijoux. Si j’avais pu choisir, vraiment

choisir, j’aurais aimé être chaque jour une personne différente, essayer des masques pour découvrir mon véritable visage, me peindre le corps, porter des perruques,

mélanger les looks, mais je savais d’instinct que personne ne l’accepterait.

Lori, seize ans, croyait partir en camp de vacances, comme chaque année, pour se changer les idées et s’éloigner d’un quotidien qui l’étouffe.

Mais l’été où elle pensait pouvoir continuer à explorer qui elle est se transforme vite en cauchemar.

Entre espoir et liberté, découvrez un texte bouleversant qui dénonce l’horreur des thérapies de conversion.

Un véritable cri du cœur qui appelle à la résistance et à l’acceptation de soi.