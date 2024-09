Flora & Joséphine

Trop de nuages s'amoncellent dans la vie de Flora, galeriste d'art à Los Angeles. Dans son travail mais aussi dans sa vie personnelle. En pleine tourmente, la jeune femme se réfugie en Normandie, dans la maison familiale dont elle vient d'hériter avec ses cousines Stella et Morgane. Quelques jours à peine après son arrivée, une mystérieuse boîte fait son apparition sur le pas de sa porte. A l'intérieur, un kaléidoscope, de vieilles photos jaunies et un manuscrit défraîchi la transportent dans le passé méconnu de sa grand-mère Joséphine. Dans les années 1930, des brasseries animées du Paris impressionniste aux marbres d'un palazzo en pleine Italie fasciste, la jeune Joséphine, étudiante aux Beaux-Arts, découvrait la liberté, l'amour... et la trahison. Déterminée à lever le voile sur les secrets du passé, Flora se lance dans une quête haletante qui la mènera jusqu'à l'île de Corfou, sur les traces d'un tableau disparu. Des années folles à nos jours, Clarisse Sabard signe le premier tome d'une fresque familiale éblouissante, pleine de secrets et de rebondissements.