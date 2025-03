Mémoire éclatée, de la décolonisation au déclin de l’Occident retrace plus de soixante ans d’un itinéraire intellectuel et politique hors norme. Né à Lausanne en 1933, Nils Andersson traverse le siècle en éditeur engagé. Marqué par ses débuts auprès de Jérôme Lindon, Jean-Jacques Pauvert ou Robert Voisin, il fonde La Cité-Éditeur et diffuse très tôt les textes censurés liés à la guerre d’Algérie. Réfugié politique, expulsé de Suisse, passé par l’Albanie et la Suède, il continue à défendre une parole critique. Installé à Paris dans les années 1990, il participe à plusieurs collectifs et collabore à des publications comme Le Monde diplomatique, Politis ou Les Temps Modernes.