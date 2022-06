Les secrets de Fleat House

Un nouveau roman inédit de Lucinda Riley Lorsqu'un élève est retrouvé mort au très prestigieux internat de Fleat House, au coeur du Norfolk, c'est tout d'abord la piste de l'accident qui est privilégiée. Mais pour Jazz Hunter, enquêtrice londonienne sollicitée pour l'investigation, tout porte à croire qu'il s'agit d'un meurtre... La victime, Charlie Cavendish, fils d'un grand avocat, avait en effet beaucoup d'ennemis. Alors que les mystères et les mensonges se multiplient à Fleat House, Jazz doit enquêter sur l'histoire des lieux et de ses occupants, et bientôt des secrets vieux de plus de trente ans refont surface...