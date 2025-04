Après l'incendie

À propos

Dans un monde où il ne sera bientôt plus possible d'enfanter, le parcours croisé de deux individus se profile.

Celui du chercheur qui, le premier, a mis en évidence le dépeuplement sans avoir été entendu et va connaître une descente aux enfers.

Celui d'un inconnu qui, dans le futur, chemine à travers une France désertique à la recherche d'un alter ego.

Le premier cherche à fuir la société, le second à briser sa solitude.

Trouveront-ils une issue ?