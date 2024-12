Le chemin de Damas

"L'insurrection fait rage en Syrie. Les Frères Musulmans, sunnites, veulent renverser le régime alaouite de Bachar El Assad. Officiellement, les Etats-Unis soutiennent les insurgés. Officieusement, pour plaire à leur allié israélien, ils voudraient bien que le régime alaouite, brutal et corrompu, reste en place, avec des changements cosmétiques. C'est Malko qui est chargé de cette mission délicate : trouver un traître en Syrie qui aide à dégager Bachar El Assad.

C'est là que ça devient tortueux et très sanglant : Beyrouth, d'où part la manip, voit refleurir les voitures piégées. Malko doit ruser, tricher, mentir pour trouver l'oiseau rare. Les plus belles femmes qu'il croise sont aussi les plus dangereuses. Farah, la pulpeuse bijoutière, fait l'amour et la guerre. Elle aime bien torturer un peu. On ne sait plus qui trahit qui. ".