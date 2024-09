A peine plus loin que le soleil

Après avoir manqué de perdre la vie, Adèle, 30 ans, décide de quitter Paris pour se ressourcer. Direction Guéthary et les terres de son enfance, peuplées de fantômes, où elle n'a pas mis les pieds depuis plus de dix ans. Là-bas, sa grand-mère Agustina, emplie d'une vitalité aussi communicative que fantasque, l'accueille à bras ouverts. Elle lui réapprend les senteurs d'autrefois, le bruit de l'océan, les couleurs du "sunset" basque. Pourtant, Adèle peine à trouver ses marques. Alors qu'elle ne rêve que de solitude, des rencontres s'imposent sur son chemin, en particulier une jeune femme et son carnet énigmatique, qui bouleverseront peu à peu sa vision des choses. Et si, au lieu de vivre avec des regrets, il était temps d'assumer le passé ?