Va où la rivière te porte

Le destin d'une jeune femme au coeur des étendues sauvages du Colorado à la fin des années 1940 : un premier roman puissant. Victoria Nash a dix-sept ans à la fin des années 1940, et elle gère d'une main de maître le verger de pêches de son père, à Iola, petite ville du Colorado entre montagnes et rivières. C'est la seule femme survivante de sa famille, et elle doit cohabiter avec un père colérique, un oncle acariâtre, et un frère violent. Lorsqu'elle rencontre par hasard Wilson Moon dans les rues d'Iola, la vie semble à nouveau lui sourire. Wil est un jeune vagabond au passé mystérieux et à la peau sombre. L'étincelle qui s'allume entre eux va déclencher autant de passion que de malheurs. La famille de Victoria refuse qu'elle côtoie un " indien ", et leurs entrevues deviennent de plus en plus risquées, jusqu'à ce qu'une tragédie survienne. Victoria devra alors se battre pour se protéger et protéger le fruit de son amour interdit. Elle va survire contre les éléments des montagnes alentours où elle va se réfugier, et apprendre à continuer à vivre alors que tout ce qu'elle chérissait a disparu : sa ville, engloutie par les eaux de la Gunnison, les êtres aimés, et le souvenir d'une vie où tout était encore possible. Cette saga est une force de la nature : au coeur des lacs, des montagnes, des rivières, le personnage de Victoria doit faire face aux changements de son temps (construction du barrage, guerre du Vietnam...), tout en sauvant sa propre vie et celle de son verger. Au risque de devoir abandonner une partie de soi pour pouvoir mieux la retrouver. -------- Un roman qui a déjà séduit un million de lecteurs dans le monde.