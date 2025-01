Large calvitie, barbe blanche, sobre costume noir, voilà l’image de Sully, ministre sévère mais, à l’image du « bon roi Henri », protecteur des humbles et des paysans. Le mythe correspond-il à la réalité ? Maximilien de Béthune, duc de Sully, né en 1559 et mort à plus de 82 ans en 1641, n’était au fond ni le protecteur de l’agriculture ni le mentor sourcilleux du roi. Il était d’abord, depuis l’âge de 12 ans, le fidèle compagnon du futur Henri IV, qu’il a servi sans faille jusqu’à son assassinat en 1610. Il était aussi un gentilhomme, attaché aux valeurs de la noblesse d’épée. Il était enfin un travailleur acharné dans des domaines aussi variés que les finances, les fortifications, l’artillerie, les voies de communication et les bâtiments royaux, autant qu’amateur des lettres et des arts. Cet homme de guerre et homme d’État a finalement largement dépassé en longévité les autres grands ministres de la France du XVIIe siècle tels que Richelieu, Mazarin ou Colbert, et garde l’aura d’un grand réformateur chargé d’une somme de responsabilités inédite. Laurent Avezou, qui a consacré une part notable de sa carrière de chercheur à Sully, nous invite à suivre et comprendre cet homme qui a contribué de façon décisive à l’affirmation de l’État absolu. Cette biographie, renouvelée par les recherches inédites de l’auteur et portée par son écriture vive, est l’occasion de redécouvrir enfin ce personnage majeur de l’histoire de France.