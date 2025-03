Plongée au cœur de l’armée privée la plus puissante du monde.

Du Donbass au Sahel, les mercenaires de la milice privée Wagner se sont mis au service des ambitions de puissance du président russe Vladimir Poutine. Multipliant pillages et meurtres, ces hommes ont combattu au Mali, en Centrafrique, en Libye ou en Syrie, avant de prendre d’assaut le territoire ukrainien. Aux commandes de cette machine militaro-mafieuse, amalgame d’entreprises et de communicants autant que de soldats, un homme que nul ou presque ne connaissait jusqu’alors : Evgueni Prigojine. Ancien restaurateur de Saint-Pétersbourg, ce repris de justice devenu conseiller officieux du maître du Kremlin a connu son apogée en Afrique et en Ukraine, avant de se brûler les ailes dans une tentative de rébellion aussi folle que fatale.

Fruit de plusieurs années d’enquête, cette BD retrace l’ascension et la chute d’Evgueni Prigojine, mais aussi l’incroyable complexité du groupe Wagner, dont la principale réussite — qui survit à son créateur — demeure le renouveau d’une influence russe dévouée aux visées impérialistes de Vladimir Poutine.