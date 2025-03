RENDRONT-ILS FOUS LEURS GRANDS-PARENTS ? Une famille bretonne enverrait bien ses marmots passer l'été dans la ferme de papy. Même envie pour des Savoyards, dont les rejetons sont en mal de vacances chez grand-papa... Quels stratagèmes imaginer pour rapprocher les aïeuls de leurs petits-enfants ? Les Chicoufs tissent des liens parfois inattendus entre parents, grands-parents et petits-enfants et les plus ingénieux ne sont pas ceux qu'on croit... Un roman drôle et bienveillant qui vous transporte dans le monde des seniors en quête d'amour et d'espérance. Pour donner un nouveau sens aux liens intergénérationnels ! Avertissement Ce roman se déroule au début du XXIe siècle. En le lisant, vous exercez votre droit à la déconnexion digitale, car Internet et les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui !