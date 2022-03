La décentralisation. Avec, pour ou contre l’Etat ?

Rétrospective du mouvement de décentralisation depuis les années 80. Cet ouvrage pose un regard rétrospectif sur le vaste mouvement de décentralisation qui s'est opéré essentiellement depuis le début des années 1980, période inaugurant ce que l'on appelle communément "l'acte I" . Quelques retours sur les périodes précédentes, et tout particulièrement aux sources de l'organisation territoriale moderne de la France (la Révolution française), permettent d'esquisser une mise en perspective d'un peu plus de deux siècles. Ce faisant, les auteurs s'attacheront également à mettre en évidence les principales questions d'avenir qui se dégagent de ce continuum de réformes, lesquelles se multiplient depuis 40 ans : quid de l'articulation des prérogatives et de l'exercice du pouvoir entre Etat et collectivités territoriales ? Quel avenir pour l'inter-territorialité ? Qu'en sera-t-il de la démocratie locale ?