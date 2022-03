Petit cahier Larousse d'orthographe et de dictées CP

Parce qu'il est important de s'exercer régulièrement pour gagner en assurance et bien assimiler les règles d'orthographe et de grammaire, ce petit cahier d'entraînement propose des activités très progressives. Chaque page contient : - La règle expliquée - Des exercices d'application - Une dictée de mots ou de phrases courtes. Tous les textes des dictées et les corrigés des exercices sont à détacher au centre du cahier. Chaque cahier est parfaitement conforme aux nouveaux programmes de français.