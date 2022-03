Les Monts et Coteaux du Lyonnais... à pied

A proximité de la métropole lyonnaise et de la métropole stéphanoise, le randonneur évolue à travers les monts du Lyonnais. Ce territoire aux facettes multiples propose des balades à travers ses coteaux et vignes, ses hauteurs et succession de vallons. Les monts du Lyonnais, qualifiés de "balcons du Rhône", regroupent de nombreux chemins sinueux collectionnant les points de vue sur des vallées où la flore s'épanouit.