L'essentiel de la fiscalité en outre-mer. Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte

Cet ouvrage répertorie l'ensemble des dispositifs fiscaux spécifiques aux départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane et Mayotte). Il rappelle les règles en vigueur en France métropolitaine et les met en regard de leur équivalent dans les départements d'outre-mer concernés afin de souligner leurs particularités. Les règles n'existant que dans le ou les départements d'outre-mer concernés et n'ayant pas d'équivalent en France Métropolitaine sont analysées en détail.