Rapport de stage Tome 1

Pas toujours facile le quotidien d'un stagiaire ! Qui n'a jamais vécu un stage en entreprise bien galère, mais alors vraiment vraiment galère ? Dans cet album, on suit le quotidien de Claire qui débute son stage à la SOPITEC. Les jours se répètent et paraissent énormément se ressembler. Elle se retrouve inondée de powerpoints sans aucun intérêt, passe de service en service avec le même sentiment de vacuité, participe à des Olympiades de stagiaires, constate avec dépit le mécanisme très élaboré des retards de réunion... A la SOTIPEC, Bernstein et de Thuin s'amusent à mettre en avant les petits détails ridicules de la vie d'entreprise vue par le prisme d'une stagiaire.