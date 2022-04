Les Chroniques de Nicci, T4 : Coeur de glace noire

Après le siège d'Ildakar, le général Utros et son armée sèment la terreur dans l'Ancien Monde. Bravant la faim et le doute, les antiques guerriers fondent sur les villes côtières, où ils comptent se ravitailler... et faire un massacre. Prisonnier de Calvaire, le roi des Norukai, Bannon est rejoint par Lila sur la galère où il est contraint de ramer jusqu'à l'épuisement. Ensemble, le jeune escrimeur et la Mora-Zith découvrent le plan dévastateur des esclavagistes : lancer sur les cités déjà menacées par Utros la plus grande armada de l'histoire. Pris en tenaille, les défenseurs n'auront plus qu'à choisir leurs bourreaux... " Ce roman bourré d'action ravira les amateurs de Fantasy épique. " Library Journal, sur La Maîtresse de la Mort. " Les talents de créateur d'univers de Goodkind n'ont d'égaux que son don pour camper de formidables personnages. Résultat, une aventure qu'on n'oubliera pas de sitôt. " RT Book Reviews, sur La Maîtresse de la Mort.