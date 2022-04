La Peau de chagrin (Bac 2023, 1re générale). suivi du parcours « Les romans de l'énergie : création et destruction »

Le roman de Balzac au programme de 1re générale, suivi du parcours littéraire " Les romans de l'énergie : création et destruction " . Dans une édition spécialement conçue pour la préparation au nouveau bac de français. Le roman Paris, octobre 1830 : Raphaël de Valentin, jeune aristocrate désargenté et désespéré, découvre chez un antiquaire un étrange talisman : une peau de chagrin qui exauce tous les désirs de son propriétaire, chaque désir exaucé ayant cependant pour effet de raccourcir sa vie. Un roman fantastique aux accents philosophiques, traversé par la question : vaut-il mieux vivre plus intensément moins longtemps, ou moins intensément plus longtemps ? Le parcours " Les romans de l'énergie : création et destruction " De Balzac à Malraux, 10 extraits de roman, pour comprendre comment l'énergie qui anime héros et héroïnes peut être source de création comme de destruction. Le dossier Toutes les ressources utiles au lycéen pour étudier l'oeuvre dans le cadre des nouveaux programmes : - un avant-texte pour situer l'oeuvre dans son contexte - au fil du texte, un guide de lecture des extraits clés - après le texte : - des fiches de synthèse sur l'oeuvre et le parcours - des sujets guidés pour l'écrit et l'oral du bac français - des propositions de lecture cursive - un mémento sur les notions de grammaire et les méthodes du bac Des prolongements artistiques et culturels Sur le thème " Héros et héroïnes de l'énergie " , 8 oeuvres visuelles, et des outils pour les analyser. Et un guide pédagogique sur (Lien -> http : //www. editions-hatier. fr/) En accès gratuit, réservé aux enseignants, il inclut tous les corrigés : des questionnaires au fil du texte, des sujets de bac et des lectures d'images.