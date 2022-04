Les tribulations d'une scientifique en montagne

Non, la vie des scientifiques en montagne n'est pas un long chemin tranquille ! Si les primatologues passent une grande partie de leur vie dans les forêts tropicales, les chercheurs spécialisés dans les amphibiens exercent parfois en montagne... et ce n'est pas toujours simple ! On peut tout aussi bien essuyer une tempête de neige ou un incendie, se faire manger sa chaussure par une vache, devoir ranimer un triton devant les yeux effarés des stagiaires, se voir réclamer un permis inexistant par un garde-pêche alcoolique ou croiser le chemin d'un schizophrène en cours de décompensation... Non, la vie de scientifique en montagne n'a rien d'une routine. Adeline Loyau nous emmène sur les chemins de la science d'altitude dans un récit passionnant et plein d'humour.