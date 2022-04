Le Petit Larousse de la pêche en mer. 2022

L'ouvrage de référence sur la pêche en mer depuis 2011. Un contenu très complet. 1 - L'écologie des milieux aquatiques (cycle de l'eau, pyramide alimentaire, peuplement des eaux, pollutions et atteintes environnementales)... 2 - Le matériel et l'équipement du pêcheur 3 - La pêche et ses techniques : à la ligne flottante, au gros flotteur, au lancer-ramener, à la mouche, à la traîne... 4 - Appâts, amorces et amorçage, leurres pour capturer les poissons à la ligne. 5 - Tous les poissons de mer et leur pêche : une fiche d'identité pour savoir les reconnaître, quand les pêcher, où les pêcher, avec quelles techniques. 6 - L'organisation et la réglementation de la pêche.