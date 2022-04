Manon Lescaut (Bac 2023, 1re générale & 1re techno). suivi du parcours « Personnages en marge, plaisirs du romanesque »

Le roman de l'abbé Prévost au programme de 1re générale et technologique, suivi du parcours littéraire " Personnages en marge, plaisirs du romanesque " . Dans une édition spécialement conçue pour faciliter la préparation au nouveau bac de français. Le roman Sous la Régence, à Paris, le jeune et fougueux Chevalier des Grieux s'éprend de la belle Manon. Mais la jeune femme se révèle très vite infidèle, quand son amant est prêt à tous les sacrifices par amour. Dans ce roman entre classicisme et modernité, l'abbé Prévost montre la force destructrice et fatale de la passion amoureuse. Le parcours " Personnages en marge, plaisirs du romanesque " 10 extraits de romans convoquant différentes figures de la marginalité, pour comprendre en quoi ils suscitent plaisir et intérêt chez le lecteur. Le dossier Toutes les ressources utiles au lycéen pour étudier l'oeuvre dans le cadre des nouveaux programmes : - un avant-texte pour situer l'oeuvre dans son contexte - au fil du texte, un guide de lecture des extraits clés - après le texte : - des fiches de synthèse sur l'oeuvre et le parcours - des sujets guidés pour l'écrit et l'oral du bac français - des propositions de lecture cursive - un mémento sur les notions de grammaire et les méthodes du bac Des prolongements artistiques et culturels Sur le thème " Etres en marge " , des oeuvres visuelles contemporaines, et des outils pour les analyser. Et un guide pédagogique sur (Lien -> http : //www. editions-hatier. fr/) En accès gratuit, réservé aux enseignants, il inclut tous les corrigés : des questionnaires au fil du texte, des sujets de bac et des lectures d'images.