Les politiques publiques. Catégories A et B, Edition 2022-2023

Cet ouvrage permet aux candidats des concours de catégories A et B (IRA, ministères économiques et financiers, ministères sociaux...) d'acquérir une culture générale administrative et de maîtriser les thématiques actuelles des politiques publiques (économie, écologie, santé, famille, sécurité, éducation, justice...). - 14 chapitres pour décrypter les politiques publiques selon quatre axes pour plus d'efficacité le jour des concours : Objectifs et enjeux. Evolutions. Moyens financiers et organisationnels. Bilans et perspectives. - 47 sujets d'écrits - 75 questions types pour les oraux. - A jour des dernières réformes.