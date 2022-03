Au coeur de la forêt, Gimbli, garçon solitaire entrant dans l'adolescence vit avec sa mère et son grand-père dans leur arbre-maison. Avec l'arrivée d'une pleine lune spéciale, la coutume du village veut qu'il parte de chez lui pendant une lunaison afin de suivre un rite initiatique et devenir un " Goonji ", un adulte en devenir. Afin d'affronter son destin dans ce monde où l'on se déplace à dos d'escargots et d'oiseaux, où certains ont des capacités psychiques hors normes, où les lieux magiques sont des chemins initiatiques à eux seuls, il devra puiser dans ses forces enfouies, retrouver confiance en lui, grandir...