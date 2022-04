Biologie animale. Cours avec exemples concrets, QCM, exercices corrigés

Ce manuel de biologie animale décrit les principaux plans d'organisation des animaux en relation étroite avec la réalisation des grandes fonctions vitales. Il suit l'approche phylogénétique vue dès le début du secondaire. Les concepts abordés sont illustrés de nombreux exemples et encarts qui montrent qu'une bonne connaissance de la biologie animale peut permettre des avancées importantes dans d'autres domaines des sciences de la vie. Les multiples rubriques (encadrés méthodologiques, focus, repères historiques, QCM et exercices corrigés) permettent un apprentissage progressif et complet des connaissances et font de cet ouvrage un support idéal pour l'apprentissage et le parfait compagnon de la classe inversée.