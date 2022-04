Aux confins de la Nouvelle-Athènes

Tandis que Diego Martín, journaliste reporter police/justice, cherche à rencontrer le fameux Don Fernando, dit El Matador, chef d'un puissant cartel de la drogue au Mexique, Carolina, sa compagne, professeure de droit spécialisée dans les affaires criminelles à l'université de Madrid, reçoit des menaces de mort, de plus en plus pressantes et insistantes. Le quotidien de la jeune femme devient un véritable cauchemar. Les narcos, dérangés dans leurs trafics, oseront-ils s'en prendre à elle ? Carolina attend avec impatience le retour de Diego... On retrouve ici Diego, Ana, Carlos et les autres, tous ces personnages audacieux et courageux que l'on a découverts dans la trilogie Mala vida, Guérilla Social Club et Bandidos. Sans relâche et avec détermination, ils ont révélé des secrets d'Etat et lutté contre la corruption et les narcotrafiquants. L'intrigue de Tapas nocturnes se situe avant Mala vida mais peut être lue indépendamment de la trilogie.