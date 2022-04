Les affranchies. Femmes au masculin pluriel

Supporter de foot, bourreau, DJ, pape, guerrier... les affranchiEs ont toutes choisi de se travestir en homme pour pouvoir vivre leur vie comme elles l'entendaient. Découvrez leurs flamboyantes histoires vraies, qui montrent que, de tout temps et en tout lieu, s'affranchir des stéréotypes de genre est parfois le seul moyen laissé aux femmes pour conquérir leur liberté. Tatiana Alvarez, qui rencontra le succès comme DJ aux Etats-Unis dans les années 2000 sous le nom de Matt Musett ; Hagnodiké, gynécologue dans l'antiquité grecque, qui fut sauvée de la peine de mort par la révolte de ses patientes, Sahar Khodayari qui perdit la vie en 2019 pour avoir assisté à un match de foot en Iran où les stades sont réservés aux hommes ; Hua Mulan qui fut l'un des plus grands généraux de la Chine médiévale ; Dorothy Lawrence qui fut correspondante de guerre pendant la Première Guerre mondiale ; Marguerite Le Paistour qui occupa la charge de bourreau en France, au XVIIIe siècle ; Pili Hussein qui devin mineur en Tanzanie dans les années 1980 pour subvenir aux besoins de sa famille ; et Jeanne l'Anglaise qui fut le 104e pape, morte en couche en 855, et dont l'existence a été effacée par l'Eglise catholique. Telles sont les héroïnes à qui l'autrice donne chair dans ce texte hors du commun.