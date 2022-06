La Magie des Sigils. Recettes sorcières pour fabriquer sceaux et talismans

Une approche enracinée, pratique, imaginative et inspirante Les sigils sont des symboles magiques conçus pour nous influencer nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Ce livre illustré insuffle un vent nouveau à la pratique contemporaine de la magie des sigils, vous montrant une approche innovante de l'utilisation des sceaux, des lignes, des points, des couleurs pour manifester votre volonté dans le monde. Apprenez à créer des designs qui soutiennent au mieux votre intention en explorant les significations traditionnelles et contemporaines des formes, des chiffres, des lettres, de la langue et de la couleur. Parce que la magie ne s'arrête pas une fois le sigil créé, La Magie des Sigils propose des conseils pour choisir les emplacements, les matériaux ainsi que les considérations importantes à prendre en compte pour les sigils permanents, temporaires et portables. Des mises en situation, des exercices, des exemples vous aiderons à vous appropriez la magie des sigils pour en créer qui seront de vrais oeuvres d'art ! A propos de l'auteure : Laura Tempest Zakroff est une artiste professionnelle, auteure, danseuse, designer, muse, enseignante et sorcière. Ses oeuvres ont reçu des prix et des distinctions dans le monde entier ! La Magie des Sigils est son deuxième livre, son premier étant Le chaudron de la sorcière (éd. Danaé). Elle réside à Seattle, dans l'Etat de Washington.