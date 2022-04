100 Passages pyrénéens. Randonnées vers les cols d'antan

Randonnées vers les cols d'antan. Bruno Mateo et Bruno Valcke aiment arpenter les Pyrénées en donnant un sens à leurs randonnées. Ils vous invitent ici à les suivre sur ces itinéraires empruntés depuis des temps immémoriaux par les populations locales, les armées, les marchands, les pèlerins, les fuyards et déserteurs, les pyrénéistes aussi. Vous ferez ainsi route avec les passeurs ariégeois durant la Seconde Guerre mondiale, les contrebandiers du Pays basque et d'Andorre, les réfugiés catalans de la Retirada, le bétail transhumant selon les accords de lies et passeries liant des vallées mitoyennes, etc. S'appuyant sur des archives historiques, des récits avérés et des coutumes établies, cet ouvrage richement illustré s'inscrit plus que jamais dans l'histoire de ce massif.