Petite philosophie du cul

Un texte accessible au plus grand nombre dans lequel l'auteur tente de nous débarrasser d'a priori négatifs qui brident notre bonheur en sexualité. Cet ouvrage a pour ambition le bonheur sexuel pour tous. L'auteur critique les a priori qui nous en éloignent : le sexisme, la "contre nature", le mal, la barbarie, la perversion, etc. Il met en scène des problèmes qui gênent une pratique émancipée et questionne le lecteur, en le faisant dialoguer avec les philosophes, de manière ludique.