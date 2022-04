Un être apparaît sur un banc d'église. Sans âge, ni sexe, ni même couleur clairement identifiables, l'apparition demeure aussi mutique qu'irréductible. "Banc" observe comment l'irruption de l'étranger absolu dans une communauté bien sous tous rapports et très attachée à sa propre bienveillance, peut suffire, en soi, à fracasser les apparences fragiles de la perfection. Et les meilleures intentions. Roman-ovni pour personnage-alien, "Banc" se lit comme une sorte d'interrogatoire en miroir, un dialogue de sourds, tout en perplexité. Un constat glaçant et une tentative d'évasion face aux impasses de la générosité contemporaine, à l'absurdité des injonctions sociales, le portrait terrible d'une Amérique confite dans une religiosité bricolée sur l'échafaudage branlant de ses culpabilités.