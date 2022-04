Dédale - Intégrale

Version intégrale - Un survival intelligent et positif comme vous ne l'avez jamais vu ! Reika et Yôko, deux étudiantes, errent dans un gigantesque bâtiment, véritable dédale sans fin défiant l'imagination. Seul indice : un mystérieux message posé sur une table basse signé Tagami, un célèbre créateur de jeux vidéo, qui semble en savoir long sur cet endroit. Quelle est la nature de l'étrange lieu dans lequel elles errent ? Pourquoi Reika et Yôko sont-elles le seul espoir de l'humanité ? Découvrez un "survival" à l'atmosphère unique, où les héroïnes devront garder leur enthousiasme et l'esprit vif pour espérer retrouver le monde réel ! Doté d'une couverture cartonnée, ce livre regroupe l'intégralité de la série dans un format plus grand.