Les relations publiques. 2e édition

Les relations publiques (ou publics) sont au coeur de la communication des organisations. A l'heure du 2. 0, la relation est centrale. Les entreprises dialoguent avec des acteurs de plus en plus diversifiés, exigeants et imprévisibles : clients, partenaires, investisseurs, institutions, salariés, société civile... Cet ouvrage présente les essentiels de l'expertise de la relation. De façon synthétique et claire, il traite : - les définitions, l'histoire et les notions fondamentales des RP ; - l'éthique et les approches scientifiques des RP ; - les outils et modalités d'évaluation ; - les évolutions des RP à l'ère numérique. Que vous soyez étudiant ou professionnel dans le domaine des RP, cet ouvrage sera pour vous un outil pédagogique de référence.