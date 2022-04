Le super guide des filles créatives d'aujourd'hui

Un guide fourmillant d'idées et d'activités pour toutes les filles d'aujourd'hui, créatives, débrouillardes et affirmées : "comment devenir une espionne de choc" , "fabrique ta boîte à secrets" (activités et jeux), mais aussi des infos ("10 astuces pour être toujours de bonne humeur" , "comment devenir la meilleure copine du monde"), ainsi que des portraits de femmes inspirantes (rubrique "elles l'ont fait ! ").