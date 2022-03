Docteur Globe-trotter. Récits

Jeune médecin urgentiste de 32 ans, je suis passionnée de volcans, et décide ainsi d'aller travailler aux urgences en Guadeloupe et Martinique. Au gré des gardes, le quotidien est truffé de péripéties, de l'arête de poisson bloquée dans ma gorge, au SMUR pédestre pour un infarctus au sommet de la Soufrière. Les émotions secouent l'ordinaire comme un sismomètre, entre bonheur de la plongée sous-marine en repos de garde et difficultés de soigner dans un système de santé en souffrance, entre rêves et réalité. Soigner, et explorer. Le hasard du destin ? L'aventure continue en tant que médecin à bord du Marion Dufresne, un bateau d'expédition scientifique à l'autre bout du globe. De l'évacuation sanitaire d'un marin malade sur un bateau de pêche, aux prélèvements d'eau de mer de nuit autour de Kerguelen, les lignes s'écrivent au gré des vagues. Le quotidien est riche de partages, scientifiques, humoristiques, humains, médicaux. Mes pas me mèneront ensuite au sein d'un dispensaire très isolé dans la forêt amazonienne guyanaise, au bord du fleuve Maroni. C'est alors la rencontre avec le peuple Ndjuka, la pêche aux piranhas, les orpailleurs illégaux, la petite communauté soignante, les trajets en pirogue. Un an, trois milieux très différents où le mot d'ordre reste le même : soigner. Ces cahiers de voyage se veulent avant tout une Ode à la nature, à la rencontre de l'autre, à l'émerveillement, à l'intensité de la Vie. Et à la médecine d'urgence, dans toute sa variété.