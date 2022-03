Le cerisier d'Edo retrace les aventures du français qui s'est retrouvé aux côté des derniers samouraï et qui a inspiré le film Le dernier samouraï, dans la réalité le protagoniste était français. Le film s'inspire partiellement de la rébellion de Satsuma en 1877, une rébellion de samouraïs dirigée par Saigo Takamori contre l'armée impériale japonaise, et de l'histoire de Jules Brunet, un officier français qui démissionna de l'armée française par fidélité envers le dernier shogun Tokugawa Yoshinobu qui avait précédemment passé un traité d'amitié avec Napoléon III. Jules Brunet, né le 2 janvier 1838 à Belfort (à cette époque dans le département du Haut-Rhin) et mort le 12 août 1911 à Fontenay-sous-Bois, est un général de division français dont le point culminant de la carrière est son activité lors d'une mission d'instruction au Japon. En effet, suite aux difficultés du Shogun qui conservait encore pour un temps le pouvoir politique, cet instructeur d'artillerie venu moderniser son armée de samouraïs se joignit ensuite à ses troupes contre le nouveau pouvoir impérial japonais.