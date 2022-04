Planter un clou et autres petits travaux de bricolage

Pas la peine de connaître les allées de Castorama ou Leroy Merlin par coeur pour coller 2 planches de fois ensemble, même si c'est ce qu'on essaie de vous faire croire. Vous avez envie de bricoler mais les bibles du bricolage de 1000 pages vous font peur ? Nous aussi ! C'est pour ça qu'on a pensé ce livre. Voici une vision décomplexée du bricolage pour ceux qui ont envie de se lancer mais qui font face à un gros syndrome d'imposture, ceux qui ont juste besoin d'une info vite fait et qui n'ont pas envie de chercher pendant des heures dans un index incompréhensible, ceux qui cherchent des idées pour se laisser guider dans leur prochain projet... Vous y trouverez toutes les clefs pour savoir comment vous débrouiller pour créer vos propres accessoires déco et petits meubles. D'abord les bases théoriques sur lesquelles vous appuyer si vous avez déjà une idée de ce que vous voulez réaliser, puis des projets DIY en pas-à-pas si vous n'avez pas d'inspiration. - Une présentation de la boîte à outils de base et des matériaux et quincailleries utiles (pour pouvoir utiliser les bons noms au magasin) - Les techniques utiles pour les projets de décoration au sens large : décapage et ponçage, assemblage du bois, peinture et traitements, perçage, notion d'électricité, cimenterie de base, tapisserie, cannage... - Des tutoriels DIY avec des photos inspirantes pour mettre en pratique et apprendre à créer des meubles et accessoires adaptés à ses besoins et personnalisés en commençant par des choses simples (porte manteau, bougeoir, cadre...) pour aller vers des projets plus compliqués (meubles). - Des encadrés pratiques pour aborder des sujets connexes (par exemple : utiliser du bois de palettes, diagnostiquer les travaux à faire sur un meuble chiné, bricoler avec et pour les enfants, comment devenir un éco-bricoleur et prendre en compte l'environnement, comment utiliser des chutes de papier-peint...) - Notre version du bricolage pour les nuls. - Un livre moderne sur un ton décalé, dans le même esprit que Comment ne pas faire crever ses plantes.