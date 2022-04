Bruno le barbare Tome 1

Découvrez Bruno le Barbare, héros légendaire à mi-chemin entre Musclor et Michel de la compta ! Des muscles bien saillants, une chevelure de sirène et des lunettes à monture en écailles qui rendrait jaloux n'importe quel expert comptable des années 1980. Voici la fidèle description de Bruno le Barbare, l'homme toujours près à rendre service aux personnes en détresse. Sur un ton décalé et référencé Rudy Spiessert prend un malin plaisir à détourner les codes de l'héroïc fantasy et de la pop culture pour créer ici un personnage marquant à l'humour absurde.