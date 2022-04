Ardèche méridionale. 3e édition

52 nouvelles balades pour découvrir cette Ardèche qui sent bon le Sud ! Voici 52 balades sonores (grâce aux cigales ou au flux d'un torrent descendant des Cévennes toutes proches) et parfumées de thym, de romarin, de lavande... Au détour des chemins se dévoilent d'incroyables terrasses où poussent encore et toujours l'olivier et le châtaignier, ou l'un de ces villages de caractère accroché à la pente. Sur les marchés, dans les bistrots, artisans et producteurs vous feront découvrir leur savoir-faire et vous réserveront le meilleur des accueils.