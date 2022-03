La Tolérance pervertie

Garante d'un vivre-ensemble harmonieux, la tolérance s'impose comme le fondement éthique qui promeut toutes les diversités. Aujourd'hui, elle est menacée. Par les intolérants bien sûr, qui nient sa pertinence. Mais tout autant par le dogmatisme de certains de ses défenseurs qui, militants du "diversitaire" et de la rectitude politique, en pervertissent le sens profond. Raymond Massé, exemples à l'appui, analyse les questions liées aux multiculturalismes et aux libertés religieuses : les communautarismes et la promotion d'une laïcité ouverte servent-il les intérêts de la tolérance ? Toute différence commande-t-elle un respect inconditionnel ? Ce respect repose-t-il sur un relativisme radical ou sur des valeurs universelles partagées ? Pour éviter les dérives d'une tolérance comme abdication indifférente face aux quêtes de reconnaissance identitaire, il est urgent de définir une tolérance qui relève le défi de la nuance.