Un amour aveugle et muet. Une passion française et russe

Le Français Pierre, la Russe Assia sont épris de l'oeuvre de Vassili Grossman. De Saint-Pétersbourg, ils partent sur ses traces à Moscou. Ses récits de la bataille de Stalingrad les fascinent. Et plus encore les destins broyés sous les dictatures de Staline et Hitler. Car Assia est petite-fille d'un général, héros de Stalingrad ; et Pierre a eu une grand-mère résistante aux Glières. Ce passé en vient à les diviser.

Leur attirance, leur amour en est affecté. Mais voilà que Grossman les réunit à nouveau, en ouvrant des perspectives à leur vie chaotique autant qu'à leur monde désorienté de 2022. En effet, face aux excès de domination, Grossman n'espérait plus que des actes personnels de bonté. De cette bonté, Assia et Pierre en seront vivifiés et bientôt victimes, dans cette Russie ne cessant d'opposer l'individu et le pouvoir.