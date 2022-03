Cet ouvrage publie les interventions de la journée d'étude organisée par l'APHG sur " Frontières " dans le cadre de la préparation au CAPES d'histoire-géographie et des agrégations externes d'histoire et de géographie 2021. Les développements des spécialistes du sujet porteront sur la définition des frontières, leur actualité et leur pluralité (frontières politiques, économiques, culturelles). La question migratoire sera aussi abordée.