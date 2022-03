Les « surgissants ». Désancrer les échoués

Ce sont des terroristes qui vienennt de nulle part ; non identifiés par les RG , ils passent à l'acte . David Puaud apres une enquête de terrain fait le lien entre les Sortants (le s djihadistes affiliés et qui int purgé leurs peines , avec les Surgissants ; ces terroristes qui depuis Nice , en passant par l'assasinnat de Samule Paty sont non identifiés par les RG et agissent en leur nom propre .