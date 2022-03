Quand les parents sont les meilleurs cothérapeutes. Trouver des solutions aux problèmes des enfants grâce à la thérapie stratégique brève

Et si les parents étaient les premiers acteurs capables d'aider leurs enfants à surmonter et dépasser leurs problèmes ? Dans ce manuel résolument pratique, Giorgio Nardone, entouré de 35 spécialistes, guide les parents dans la compréhension des problèmes que peut rencontrer leur enfant et l'appréhension des solutions concrètes qu'il est possible d'y apporter. Fondé sur une cartographie précise des différents modèles familiaux contemporains, l'ouvrage est divisé en chapitres chronologiques présentant les caractéristiques de chaque tranche d'âge, les difficultés et troubles qu'on y observe le plus souvent, et les stratégies d'intervention possibles pour faire disparaître le mal-être ou la pathologie. Des cas réels rencontrés par les thérapeutes viennent étayer la démonstration. Au fil des pages, les parents saisissent mieux leur rôle dans l'origine mais aussi la résolution de ces difficultés. Une invitation à adopter un rôle actif pour aider ses enfants à aller mieux.