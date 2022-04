... mais la vie continue

C'est l'histoire d'un homme qui vient d'avoir quatre-vingt-deux ans. Déjà ? Jadis, il était toujours pressé, il régnait sur le monde de la culture et il se sentait invincible. Aujourd'hui, à la retraite, c'est plus calme : les défaillances du corps, les anxiétés de l'âme, la peur de perdre ses vieux amis qui forment une bande de joyeux octogénaires... Une autre vie commence. Avec le plaisir de pouvoir enfin prendre son temps - et aussi de le perdre. A travers ce narrateur qui lui ressemble comme deux gouttes de vieux bourgogne, Bernard Pivot raconte le grand âge à sa façon. Curiosité, lucidité, humour, c'est bien lui. Et c'est bien sa manière de proposer une petite leçon de gouvernance individuelle où chacun trouvera quelques recettes pour vieillir heureux. Anti-passéiste, humble, drôle, émouvant. Un livre solaire. La Provence Une belle leçon d'optimisme. L'Alsace. Un humour élégant, une érudition discrète et une acuité aiguisée. Le Progrès.