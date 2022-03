Une vieille bâtisse en pierre aux volets bleus, perchée sur une colline, loin de tout. C'est là que Jeanne trouve refuge quand elle décide, sur un coup de tête, de partir avec sa collection de vinyles sous le bras pour fuir un mari indifférent et une existence qui ne lui ressemble pas. Cette maison est le royaume de Raymonde, une grand-mère fantasque et rebelle à la recherche d'une dame de compagnie, et de Lucas, son petit-fils. Tandis que les chaudes journées d'été défilent, tous trois s'apprivoisent et vivent une parenthèse enchantée, hors du temps. Hélas, le temps, lui, ne s'arrête jamais vraiment, et la vie va bientôt les rattraper pour les obliger à grandir un peu... Un feu d'artifice d'émotion. Une plume délicate, un concentré de tendresse, d'amour et de vie. Catherine Graciet, librairie Darrigade. Un premier roman à lire absolument. Grandir un peu, c'est un cocon de douceur, de bien-être et de chaleur. Une souris et des livres.